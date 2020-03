Feldhofer: “Es gibt mir schon ein gutes Gefühl die heutige Leistung. Ich glaube, wir sind bereit!”

via

via Sky Sport Austria

In seinem vierten Pflichtspiel holt Ferdinand Feldhofer mit dem Wolfsberger AC ein Unentschieden gegen den SK Rapid Wien. Die Kärntner verpassen somit den Sprung auf Platz drei.

Nach dem Spiel zeigt sich der Steirer im Sky Interview dennoch zufrieden mit der Leistung. Besonders hoch fällt das Lob für Liendl und Weissman aus: „Michi Liendl, wie der die Bälle bei Standards reinhaut. Ich glaub das is kein Geheimnis mehr – überragend und Shon Weissman aktuell und vor allem heute, was er für das Team und auch in der Defensive gearbeitet hat.“

