FIFA 20: Sky simuliert die 24. Runde der tipico Bundesliga

An diesem Wochenende hätte die 24. Runde der tipico Bundesliga stattfinden sollen. Wie bereits vor einer Woche haben wir es uns auch diesmal nicht nehmen lassen, die komplette Runde im Videospiel “FIFA 20” zu simulieren und die Tabellen der Qualifikationsgruppe und Meistergruppe mit den Resultaten aus den Begegnungen auf dem virtuellen Rasen zu aktualisieren.

Qualifikationsgruppe

In der Qualifikationsgruppe muss die Austria weiter auf den ersten Sieg im Finaldurchgang warten. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer holt nach einem 0:2-Rückstand in St. Pölten immerhin noch einen Punkt, rutscht jedoch auf Rang drei ab. Neuer Tabellenführer ist die Admira, die mit einem 1:0-Erfolg gegen Mattersburg auch ihr zweites Spiel in der Simulation gewinnt. Altach fällt nach einer Niederlage gegen Aufsteiger WSG Tirol auf Platz zwei zurück.

SCR Altach vs. WSG Tirol 0:1 (0:0)

Tor: Dedic (71.)

spusu SKN St. Pölten vs. FK Austria Wien 2:2 (2:0)

Tore: Pak (31.), Hofbauer (45.) – Monschein (78.), Sax (86.)

FC Flyeralarm Admira vs. SV Mattersburg 1:0 (1:0)

Tor: Pink (16.)

So würde die Tabelle der Qualifikationsgruppe aussehen

* jener Klub ist vorzureihen, bei dem nach dem Grunddurchgang bei Punktehalbierung abgerundet wurde / Die 23. und 24. Runde wurden im Videospiel FIFA 20 simuliert

Meistergruppe

Die 24. Runde ist in der Meistergruppe die Runde der Überraschungen. Sowohl Tabellenführer LASK als auch Verfolger Salzburg verlieren ihre Spiele. Somit können die Oberösterreicher ihren Vorsprung von sechs Punkten trotz einer 1:2-Auswärtsniederlage in Wolfsberg erfolgreich verteidigen. Rapid und Sturm trennen sich unentschieden.

Wolfsberger AC vs. LASK 2:1 (0:1)

Tore: Liendl (70.), Jojic (90.) – Tetteh (37.)

TSV Hartberg vs. FC Red Bull Salzburg 1:0 (0:0)

Tor: Rep (56.)

SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz 1:1 (1:1)

Tore: Knasmüllner (29.) – Röcher (33.)

So würde die Tabelle der Meistergruppe aussehen