Fredl tippt die 20. Runde der Tipico Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Auch in der zweiten Frühjahrsrunde der Tipico Bundesliga gibt unser ‘Orakel’ Alfred Tatar seine Tipps ab.

Am Samstag erwartet ‘Fredl’ drei sehr umkämpfte Spiele. Dementsprechend gibt es sowohl zwischen der Admira und Sturm, als auch beim Spiel WSG Tirol gegen WAC ein Unentschieden. Die Mattersburger ringen den SCR Altach zuhause mit 2:1 nieder und bestätigen ihren Aufwärtstrend. Die Samstagsspiele gibt es ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Favoritensiege am Sonntag

Am Sonntag gibt es laut ‘Fredl’ drei Favoritensiege. Im Topspiel der Runde kehrt Salzburg mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der Wiener Austria (ab 16.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – monatlich kündbar) auf die Siegerstraße zurück. Zuvor feiert der LASK einen 3:1-Heimsieg über den SKN St. Pölten. Der SK Rapid Wien setzt sich in Hartberg mit 2:1 durch. Die beiden frühen Spiele am Sonntag gibt es bereits ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Mit dem Fredl-Chatbot kannst du jetzt dein Wissen über die tipico Bundesliga unter Beweis stellen. Mit Fredl könnt ihr auf alle Ergebnisse der Runde tippen sowie im Top-Spiel die Leistungen der Mannschaften bewerten und den besten Spieler jedes Teams wählen. Für regelmäßiges Mitmachen und richtiges Tippen könnt ihr tolle Preise gewinnen.