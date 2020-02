Fredl tippt die 21. Runde in der Tipico Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Noch zwei Runden sind im Grunddurchgang der Tipico Bundesliga zu spielen. Im Kampf um die Top 6 geht es nur noch um die Frage, ob es Hartberg oder die Wiener Austria in der Meistergruppe dabei sind. Die Austria liegt allerdings sechs Punkte hinter Hartberg und müsste beide verbleibenden Spiele gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Geht es nach unserem Orakel “Fredl” werden die Wiener ab Mitte März aber in der Qualifikationsgruppe spielen. Im Auswärtsspiel bei Sturm Graz setzt es am Sonntag nämlich eine 0:2-Niederlage.

Auch die Hartberger unterliegen beim LASK mit 1:3, dürfen aber trotzdem einen Grund zu feiern haben. Der WAC kassiert beim SKN St. Pölten die zweite Niederlage in Folge. Rapd und die WSG Tirol feiern Heimsiege und Salzburg findet in Altach auf die Siegerstraße zurück.

