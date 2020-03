Fredl tippt die 22. Runde in der Tipico Bundesliga

Die Entscheidung um die Top 6 in der Tipico Bundesliga ist in der letzten Woche bereits gefallen. In der letzten Runde des Grunddurchgangs geht es somit nur noch um wichtige Punkte, die in die Meister- und Qualifikationsgruppe, zwar halbiert, mitgenommen werden.

Unser ‘Orakel’ Fredl tippt dieses Mal auf drei Unentschieden, die keinen der Teams so richtig weiterbringen würden. Zudem gibt es Heimsiege der Austria, von Hartberg und Red Bull Salzburg.

Die 22. Runde der Tipico Bundesliga gibt es am Samstag (ab 16 Uhr) und am Sonntag (ab 13:30 Uhr) live auf Sky Sport Austria 1 HD. Mit Sky X kannst du die Spiele live streamen – monatlich kündbar.

Die Tipps der 22. Runde im Überblick

























Mit dem Fredl-Chatbot kannst du jetzt dein Wissen über die tipico Bundesliga unter Beweis stellen. Mit Fredl könnt ihr auf alle Ergebnisse der Runde tippen sowie im Top-Spiel die Leistungen der Mannschaften bewerten und den besten Spieler jedes Teams wählen. Für regelmäßiges Mitmachen und richtiges Tippen könnt ihr tolle Preise gewinnen.