Freund zu möglichem Hwang-Transfer: “Unverkäuflich”

via Sky Sport Austria

Die Salzburger brechen am Donnerstag in ein zehntägiges Trainingslager nach Katar auf. Hwang Hee-chan soll ihnen nach den Abgängen der Offensivstars Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Takumi Minamino (Liverpool) erhalten bleiben. Freund erklärte den Südkoreaner angesichts des kolportierten Interesses der englischen Premier-League-Clubs Wolverhampton und Brighton in dieser Transferperiode für unverkäuflich.

“Auch für 40 Millionen Euro lassen wir ihn nicht gehen”, sagte der Sportdirektor den “Salzburger Nachrichten” (Mittwoch-Ausgabe). “Wir werden auch in keine Verhandlungen mit irgendeinem Club treten. Da kann er bieten, was er will.” Hwangs Vertrag in Salzburg läuft allerdings nur noch bis Sommer 2021.

(APA)

Beitragsbild: GEPA