Die bisherigen Duelle zwischen Hartberg und Rapid in der Tipico Bundesliga sind in Sachen Spannung, Spektakel und Kuriositäten kaum zu überbieten. In fünf Ligaspielen fielen bisher 26 Treffer. Zudem gab es in diesen Spielen insgesamt fünf Eigentore – drei davon von den Oststeirern.

Das Spiel zwischen Hartberg und Rapid gibt es jetzt live auf Sky Sport Austria 2 HD. Mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – monatlich kündbar.