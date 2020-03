Ilzer vor St.Pölten Match: “Wir gehen in jedes Spiel um es zu gewinnen”

via

Sky Sport Austria

Austria Trainer Christian Ilzer spricht vor der Partie gegen den SKN St.Pölten über die Aufgabe Qualifikationsgruppe, die seiner Mannschaft nun bevorsteht. Einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen die Veilchen ja bereits in der Begegnung gegen den Tabellenletzten.

Dass das kein Selbstläufer wird, weiß Ilzer. Immerhin wurden bereits im Herbst einige Duelle gegen Teilnehmer der Qualifikationsgruppe nicht gewonnen. Das Ziel ist “so schnell wie möglich von hinten wegzukommen, dass es überhaupt nie Thema wird da in den Abstiegsstrudel zu rutschen.”

Austria will jedes Spiel gewinnen

Für den Trainer macht es keinen Unterschied wer der Gegner am Platz ist: “Ob wir gegen Salzburg spielen oder gegen irgendwen aus der Qualifikationsgruppe. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen und so bereiten wir uns unter der Woche vor.”

