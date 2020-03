Ilzer: “Wenn man nur jede vierte Runde gewinnt, ist es einfach zu wenig”

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien muss nach der Punkteteilung in der Qualifikationsgruppe weiterspielen. Die Veilchen haben in der 21. Runde beim SK Sturm Graz nur ein 1:1-Remis erreicht, der TSV Hartberg steht trotz einer 1:5-Klastche beim LASK in der Meistergruppe. Nach der Partie äußerte sich FAK-Trainer Christian Ilzer im Sky-Interview zur Situation.

“Natürlich sind wir jetzt enttäuscht, aber über die gesamte Saison haben wir uns nicht mehr verdient. Wenn man nur jede vierte Runde gewinnt, dann ist es einfach zu wenig. Am Ende waren dann auch eindeutig zuviele Unentschieden dabei. Auch wenn es Fakt ist, dass wir uns gesteigert haben im Verlauf der Saison war es zu wenig um die Meistergruppe zu erreichen”, so der 42-jährige Trainer.

Highlights im VIDEO: