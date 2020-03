Janko: “Raguz ist auf jeden Fall eine Alternative fürs Nationalteam”

Marko Raguz spielte sich in den letzten Wochen beim LASK ins Rampenlicht. Vor allem mit den drei Treffern in den zwei Europa League-Duellen gegen den AZ Alkmaar konnte der junge Stürmer auf sich aufmerksam machen. In der Europa League hat der 21-Jährige in 8 Einsätzen insgesamt fünf Treffer erzielt. Das ist ein Tor mehr als in 16 Einsätzen in dieser Tipico Bundesliga-Saison.

Die beiden Sky-Experten Alfred Tatar und Marc Janko äußerten sich nun zu einer möglichen Einberufung des Stürmers ins ÖFB-Team. Der ehemalige Nationalteam-Goalgetter Marc Janko würde dem LASK-Stürmer durchaus eine Rolle in der Mannschaft von Trainer Franco Foda zutrauen.

