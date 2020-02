Jürgen Werner: „Wir können für österreichische Verhältnisse sehr gute Gehälter zahlen“

Valerien Ismael: „Nach oben gibt es immer Luft“

Alexander Schmidt: „Natürlich war es ein Qualitätsunterschied“

Husein Balic: „Die Mannshaft hat mich super aufgenommen“

Hans Krankl: „Der LASK macht einen sehr guten Eindruck“

Alfred Tatar: „Das hat auch Salzburg in der Glanzzeit nicht geschafft“

Der LASK gewinnt gegen den SKN St. Pölten mit 4:1. Alle Stimmen zur Partie bei Sky X.

LASK – spusu SKN St. Pölten, 4:1 (3:1)

Schiedsrichter: Josef Spurny

Valerien Ismael (Trainer LASK):

…nach dem Spiel: „Nach oben gibt es immer Luft, wir müssen konstant bleiben. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust am Donnerstag in der Europa League. Wir haben die Messlatten noch nicht erreicht.“

Alexander Schmidt (Trainer SKN St. Pölten):

…nach dem Spiel: „Die erste Viertelstunde war fatal für uns, bitter, dass ausgerechnet Balic die Tore macht. Wir haben uns gewehrt, aber es war ein verdienter Sieg für den LASK. Natürlich war es ein Qualitätsunterschied. Was ich sehr positiv fand, ist, dass sich die Mannschaft nicht aufgegeben hat. Nächste Woche haben wir einen Gegner, bei dem wir ebenbürtiger sind als heute und da müssen wir alles versuchen, um zu punkten.“

Husein Balic (LASK):

…nach dem Spiel: „Ein super Spiel von unserer Seite, ich bin überglücklich, dass ich der Mannschaft mit zwei Toren helfen konnte. Ich habe viereinhalb Jahre in St. Pölten gespielt, eine lange Zeit, ich habe dort Freund gefunden und wollte Respekt zeigen ohne Torjubel. Bei uns ist der Kader in der Breite so gut aufgestellt, jeder kennt seine Aufgaben, es ist kein großes Problem, wenn der eine oder andere ausfällt. Die Mannshaft hat mich super aufgenommen. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich mich so schnell einleben kann.“

Jürgen Werner (Vize-Präsident LASK):

…vor dem Spiel: „Alexander Schlager hat einen großen Anteil, er ist ein kompletter Tormann, von Mentalität und Charakter Top. So einen Spieler kann man sich nur in den eigenen Reihen wünschen. Ich bin ganz sicher, dass er die Nummer eins (Österreichs) ist. Wir sind sehr stolz, wenn er in eine der Top-Ligen gehen kann. Wenn mit Alex was passiert, dann würden wir ihn unterstützen. Wir haben wieder einen jungen Mann mit Tobias Lawal, der beim Kooperationsverein spielt, ihm trauen wir denselben Weg zu. Heutzutage ist es nicht mehr so, dass uns Spieler wegen Zweitligisten oder Vereinen aus den unteren Tabellenregionen verlassen, sondern nur mehr zu Topklubs wechseln. Wir müssen unseren Weg weitergehen, wir können für österreichische Verhältnisse sehr gute Gehälter zahlen, aber wenn wir uns mit den Top-5-Ligen vergleichen wollen, haben wir wirtschaftlich keine Chance. Wir planen ohne Europacup und ohne Spielerverkäufe und dann dürfen wir das Budget nicht überschreiten. Wir sind in der Meisterschaft mit dabei und es ist eine schöne Momentaufnahme dort Erster zu sein. Es sind mittlerweile 19 Runden gespielt, jetzt können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir in Österreich eine Spitzenmannschaft sind. Vom Ergebnis her schaut es ganz gut aus (in der Europa League), wir haben ganz wenig zugelassen und gezeigt, dass wir im Herbst dazu gelernt haben. Nicht die Creme de la Creme, aber die zweite Garnitur können wir in Europa mit unserer Spielweise, Disziplin und Abgeklärtheit ärgern. Ich bin echt positiv gestimmt, dass wir da nochmal drüber kommen können.“

Hans Krankl (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Der LASK macht einen sehr guten Eindruck, sie gehen ihren Weg, alle Spieler können im System eingesetzt werden, ohne dass es einen Leistungsabfall gibt. Es gelingt ihnen schon einige Zeit gut.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Der LASK hat zehn Bundesligaspiele auswärts gewonnen, zehn von zehn, alle, das hat auch Salzburg in der Glanzzeit nicht geschafft. Momentan sind sie drei Punkte vorne. Womöglich wird dieser Abstand vor der Teilung noch größer und dann möchte ich sehen, wie es weitergeht. Aus meiner Sicht muss man sich um St. Pölten Sorgen machen, dass sie nicht in einen gefährlichen Strudel kommen.“