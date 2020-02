Kreissl sauer auf Jauk: “Das Verhalten ist unprofessionell”

Seit Wochen wird über die Zukunft von Sturm-Sportchef Günter Kreissl spekuliert. Heute hat Sturm-Präsident Christian Jauk in “Dein Verein” – SK Sturm Graz (die ganze Sendung heute um 18.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD und hier im Livestream) dazu Stellung genommen. Laut Jauk wird Kreissl seine Funktion bis Ende der Saison ausüben: “Das hat Günter selbst schon in einigen Interviews angedeutet – und ich kann das so bestätigen. Ich möchte aber auch hinzufügen, wir werden jetzt nicht jede Woche in der Öffentlichkeit eine Diskussion führen, weil er (Anm.: Kreissl) uns bis Ende der Saison zur Verfügung steht. Das weiß ich beim Günter, darauf kann ich mich verlassen. Er hat mir gestern auch noch einmal bestätigt, dass er alles dafür tun wird, damit wir erfolgreich sind.”

Kreissl reagiert sauer

Günter Kreissl war alles andere denn erfreut über das Interview von Christian Jauk mit Sky und widersprach seinem Präsidenten. “Es gibt klare Tendenzen, aber ich kann meinen Abgang nicht bestätigen”, sagte Kreissl laut “Kleine Zeitung”. “Es ist nichts verschriftlicht und es gibt bisher keine gegenseitige Abstimmung. Ich halte das Verhalten des Präsidenten für unprofessionell.”

