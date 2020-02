LIVESTREAM: Die Bundesliga-Pressekonferenz vor dem Frühjahrsauftakt

Die Tipico Bundesliga startet an diesem Wochenende in die finale Phase des Grunddurchgangs! Die zwölf sportlichen Leiter der Klubs kommen am Dienstag um 11 Uhr bei der großen Pressekonferenz in Wien zusammen, um über die Wintervorbereitung, Transfers und ihre Prognosen für das Saisonfinale zu berichten.