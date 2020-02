Magath: “Wir haben ein Zeichen gesetzt”

via

via Sky Sport Austria

Bei der Admira hat sich in der Winterpause einiges getan. Im Jänner wurde Felix Magath als Leiter von “Flyeralarm Global Soccer” präsentiert und vor kurzem wurde der Pachtvertrag mit Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH bis ins Jahr 2043 verlängert. Damit bleibt die Admira auch in den kommenden 23 Jahren in der BSFZ-Arena. Zudem beinhaltet der Vertrag auch ein Baurecht für den Verein.

Unser Experte Marc Janko, der im Nachwuchs der Admira groß wurde, hat Felix Magath in der Südtstadt zu einem ausführlichen Interview getroffen. Das ganze Gespräch gibt es am Sonntag im Vorlauf zum Bundesliga-Spiel SKN St. Pölten gegen Admira ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD (mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – monatlich kündbar).