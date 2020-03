Maierhofer: “Im unteren Playoff wird jeder mit dem Messer zwischen den Zähnen spielen”

via

via Sky Sport Austria

Die WSG Tirol hat ihren Aufwärtstrend in der Tipico Bundesliga zum Abschluss des Grunddurchgangs fortgesetzt. Der Aufsteiger feierte am Samstag beim TSV Hartberg einen 3:0-Erfolg und holte damit aus den jüngsten drei Runden sieben Punkte. Neuzugang Stefan Maierhofer durfte beim Auswärtssieg seine ersten Scorerpunkte für die WSG bejubeln. Zunächst köpfte der “Major” seinen neuen Klub mit 1:0 in Führung, ehe er das 3:0 von Kelvin Yeboah vorbereitete.

Im Interview nach dem Spiel sagte Stefan Maierhofer: „Ich trainiere hart unter der Woche, um am Wochenende der Mannschaft helfen zu können. Schön, dass ich der Mannschaft mit dem Tor Sicherheit gegeben habe. Der Sieg ist in der Höhe vielleicht hoch. Unser Tormann hält uns auch immer im Spiel.“

Zudem hat der “Major” eine besondere Überraschung für den TSV Hartberg. Wie er im Sky-Interview erzählte, schenkte er den Hartbergern eine Bananenschnitte.