Maierhofer vor Rückkehr in Tipico Bundesliga

Erst vor wenigen Tagen verkündete Stefan Maierhofer, dass er seinen Vertrag mit dem Schweizer Zweitligisten FC Aarau in beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst hat. Nun scheint der ehemalige ÖFB-Teamstürmer eine neue Aufgabe in der Tipico Bundesliga gefunden zu haben. Maierhofer wird am Sonntag mit der WSG Tirol ins Trainingslager nach Spanien mitfliegen.

“Es ging alles sehr schnell. Es hat gute Gespräche mit dem Trainer und Sportdirektor gegeben”, erklärt Maierhofer gegenüber Sky. Gestern hat sich der “Major” bereits ein erstes Bild von seinem möglichen neuen Arbeitgeber gemacht. Unterschrieben sei laut dem 37-Jährigen allerdings noch nichts.

In der heimischen Bundesliga stürmte Maierhofer zuletzt für den SV Mattersburg, die Liste der Klubs (Bayern II und I, Greuther Fürth, Rapid, Wolverhampton, Bristol City, Duisburg, Salzburg, Köln, Wiener Neustadt, AS Trencin), für 2.02m-Mann schon aufgelaufen ist, liest sich lang. In der österreichischen Bundesliga kam Maierhofer bislang 129 Mal zum Einsatz. Dabei erzielte der Stürmer 54 Tore und bereitete 25 vor.

