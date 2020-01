Mattersburg feiert Kantersieg gegen Traiskirchen

Zwei Tage bevor der SV Mattersburg in Richtung Portugal aufbricht, stand das dritte Testspiel der Burgenländer in der laufenden Vorbereitung auf dem Programm. Drittligist Traiskirchen aus der Regionalliga Ost war in der Mattersburger Fußballakademie zu Gast. Der SVM präsentierte sich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in Torlaune und kam durch Treffer von Martin Pusic und Viktor Olatunji (jeweils drei), dem wieder ganz genesenen Andreas Gruber (zwei) sowie Andreas Kuen zu einem deutlichen 9:0-Erfolg gegen das von Ex-Bundesliga-Coach Oliver Lederer trainierte Team.

Christoph Halper, David Nemeth, Marko Kvasina, Fabian Miesenböck, Luca Pichler und Michael Steinwender haben in Blickrichtung Trainingslager diesmal eine Pause erhalten. Lukas Rath und Patrick Bürger fielen krankheitsbedingt aus.

“Das war ein sehr guter Test, wir haben sehr druckvoll gespielt und einstudierte Muster gut präsentiert”, sagte SVM-Cheftrainer Franz Ponweiser, “die Chancenverwertung hat viel besser gepasst als zuletzt, obwohl nach der Pause noch mehr Treffer drinnen waren.”

SV Mattersburg – FCM Traiskirchen 9:0 (6:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Pusic, 2:0 (18.) Kuen, 3:0 (19.) Gruber, 4:0 (25.) Gruber, 5:0 (29.) Pusic, 6:0 (42.) Pusic, 7:0 (72.) Olatunji, 8:0 (77. Olatunji), 9:0 (80.) Olatunji.

SVM mit: Casali (46. Kuster); Salomon (46. Malic), Jano (46. Mahrer), Behounek; Erhardt, Lercher (46. Hart); Helic (46. Ertlthaler), N. Pichler (46. Wohlmuth); Gruber (46. Klee), Kuen (46. Schimandl), Pusic (46. Olatunji).

Quelle: SV Mattersburg

Artikelbild: GEPA