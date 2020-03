Michorl: “Zweite Halbzeit haben wir Hartberg überrollt”

Der LASK fertigte in der 21. Runde in der Tipico Bundesliga den TSV Hartberg mit 5:1 (Spielbericht + VIDEO-Highlights) ab. Und das obwohl die Linzer nach dem Treffer von Christian Klem mit 0:1 zurücklagen. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren in Überzahl – Hartberg-Mittelfeldspieler David Cancola sah bereits in Minute 32 Gelb-Rot – dann richtig auf und zündeten ein Feuerwerk. Stürmer Joao Klauss konnte sich gleich drei Mal in die Schützenliste eintragen.

Auch Mittelfeldspieler Peter Michorl durfte über einen Torerfolg jubeln. Der 24-Jährige traf zum zwischenzeitlichen 2:1 (59.). Nach dem Spiel sprach Michorl im Sky Interview bei Michael Ganhör von einer “überragenden” zweiten Halbzeit.

Die Linzer liegen nun vor dem morgigen Auswärtsspiel von Salzburg in Altach bereits sechs Punkte vor den “Bullen”. Am Donnerstag trifft der Tabellenführer im Cup-Halbfinale auswärts auf die zweitplatzierten Salzburger.