Monschein und Austria zwischen Glaube und Hoffnung

Der Saisonverlauf hat der Wiener Austria Demut eingebläut. Die Veilchen verzichteten nach sieben Siegen in sieben Testspielen auf Kampfansagen vor dem Frühjahrsauftakt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – monatlich kündbar) in Altach.

Christoph Jochum hat unter der Woche Christoph Monschein, Alexander Grünwald, Manprit Sarkaria und Max Sax getroffen und über die unnötigen Punkteverlsute im Herbst un die Ziele in die Frühjahrssaison gesprochen. Torjäger Christoph Monschein traut der Mannschaft aber alles zu: “Ich glaube wir können es noch schaffen, weil auch alle anderen Mannschaften ziemlich unter Druck sind. Ich bin gespannt.”