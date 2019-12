Nächster Salzburg-Star soll vor Wechsel nach England stehen

via

Nach Takumi Minamino, der ab Jänner für den FC Liverpool spielen wird, steht der nächste Red-Bull-Salzburg-Spieler offenbar vor einem Transfer in die Premier League. Hee-Chan Hwang soll laut der “Hamburger Morgenpost” noch im Winter zu den Wolverhampton Wanderers wechseln.

Die “Wolves” sollen rund 27 Millionen Euro bieten und den 23-jährigen Südkoreaner mit ihrem Konzept überzeugt haben. Hwang kam im Sommer nach einer Leihe zum Hamburger SV zu den “Bullen” zurück. In der aktuellen Saison überzeugte der Stürmer mit neun Toren sowie 14 Torvorlagen in 22 Pflichtspielen – darunter auch acht Scorerpunkte in der Champions League.

Hwangs Vertrag mit Salzburg läuft mit Ende der Saison 2020/21 aus.

