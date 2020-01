Offiziell: Stefan Maierhofer wechselt zur WSG Tirol

via

via Sky Sport Austria

Stefan Maierhofer ist zurück in der Tipico Bundesliga. Der 37-jährige Stürmer unterschreibt bei der WSG Tirol und soll die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger im Kampf um den Klassenerhalt verstärken.

Wie Sky bereits am Freitag berichtete, konnte der “Major” bereits am Donnerstag gute Gespräche mit den Verantwortlichen der Wattener führen.

Erst vor wenigen Tagen verkündete Stefan Maierhofer, dass er seinen Vertrag mit dem Schweizer Zweitligisten FC Aarau in beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst hat.

In der heimischen Bundesliga stürmte Maierhofer zuletzt für den SV Mattersburg, die Liste der Klubs (Bayern II und I, Greuther Fürth, Rapid, Wolverhampton, Bristol City, Duisburg, Salzburg, Köln, Wiener Neustadt, AS Trencin), für 2.02m-Mann schon aufgelaufen ist, liest sich lang. In der österreichischen Bundesliga kam Maierhofer bislang 129 Mal zum Einsatz. Dabei erzielte der Stürmer 54 Tore und bereitete 25 vor.

Bild: Facebook / Stefan Maierhofer