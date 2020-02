Offiziell: WAC holt Miguel Vieira per Leihe

Der Wolfsberger AC ist nach dem Abgang von Kapitän Michael Sollbauer erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Die Lavanttaler leihen Innenverteidiger Migeuel Vieira bis zum Saisonende von Istanbul Basaksehir aus.

Der portugiesische Defensivspieler wird vorerst bis Saisonende für die Wolfsberger auflaufen. Nach der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Milos Jojic heuert damit der nächste Basaksehir-Profi im Lavanttal an. Das hat der WAC am Montag bestätigt.

Ferdinand Feldhofer:“Natürlich freut es uns mit Miguel so einen Spieler verpflichtet zu haben. Ich glaube es ist nicht selbstverständlich, dass man beim WAC so einen Mann wie ihn bekommt. Jetzt gilt es die neuen Spieler so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren. Ich bin aber zuversichtlich, dass das in naher Zukunft sehr gut gelingen wird.”

Vieira wurde erst im vergangenen Sommer vom spanischen Zweitligisten CD Lugo in die türkische Liga geholt, seitdem absolvierte der 29-Jährige aber erst sieben Pflichtspiele. Auch in den Europa-League-Duellen zwischen Wolfsberg und Basaksehir wurde Vieira nicht eingesetzt.

Quelle: Wolfsberger AC

Bild: Wolfsberger AC