Rapid reist mit neuem Torjäger ins Trainingslager

Fußball-Bundesligist Rapid hat am Montag die Verpflichtung von Ercan Kara bekanntgegeben. Der 24-jährige Stürmer kommt von Zweitligist SV Horn und erhielt bei den Wienern einen Vertrag bis Sommer 2022. Kara erzielte in der Herbstsaison in 16 Spielen für Horn 13 Tore.

“Ercan Kara ist nach dem Abgang von Aliou Badji ein Spielertyp, wie wir ihn sonst nicht im Kader haben”, sagte Rapid-Sportgeschäftsführer Zoran Barisic über den 1,92 m großen Torjäger.

Damit reiste Rapid am Montagnachmittag mit 30 Spielern ins Trainingslager nach Belek in die Türkei.

(APA)