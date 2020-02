Rapid-Trainer Kühbauer eskaliert und sieht bei Testspiel Rot

via

Zum Abschluss des Trainingslagers von SK Rapid Wien in Belek konnten die Hütteldorfer in einem Testspiel gegen NK Maribor einen 2:0-Sieg feiern. Doch der Erfolg rückte ein wenig in den Hintergrund, denn Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer konnte sein Temperament nicht zügeln und flog vom Platz.

Wie ist es dazu gekommen? Nach einem Pass von Koya Kitagawa in der 57. Minute erzielte Thomas Murg das vermeintliche 2:0. Doch der Schiedsrichter entschied – zum Unverständnis aller Beteiligten – auf Abseits, nachdem der Linienrichter dies angezeigt hatte.

Trainer Kühbauer verlor daraufhin die Nerven. Selbst als das Spiel schon wieder weiterging konnte sich der 48-Jährige immer noch nicht beruhigen. Im Spielmittschnitt auf RAPID TV ist deutlich zu hören, wie Kühbauer u.a. “You fucking idiot” schrie.

Der türkische Schiri fühlte sich angesprochen und zeigte daraufhin dem Rapid-Coach die Rote Karte. Die Partie wurde ohne den Burgenländer zu Ende gespielt.

SK Rapid vs NK Maribor 2:0 (1:0)

Tore: Kitagawa (16.), Fountas (82.)

Rapid mit: Strebinger (46. Gartler); Stojkovic, Hofmann (74. Sonnleitner), Barac, Ullmann; Grahovac (74. Velimirovic), Schwab; Schick (46. Murg), Knasmüllner (83. Kara), Arase (80. Bozic); Kitagawa (62. Fountas)

