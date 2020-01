RB-Salzubrg: Szoboszlai-Berater räumt mit Wechsel-Gerüchten auf

via

via Sky Sport Austria

Einer von Salzburgs Leistungsträgern, Dominik Szoboszlai, gehört zu den größten ungarischen Fußballtalenten. Bei den Bullen hat es der 19-jährige bereits zum Stammspieler geschafft. Nun werden Wechsel-Gerüchte um den Youngster immer lauter.

Szoboszlai soll angeblich im Visier von einigen größeren europäischen Clubs stehen, unter anderem Juventus und Arsenal. Auch Lazio Rom soll am Ungar interessiert sein und einen Tausch mit Ex-Salzburg-Spieler Valon Berisha vorgeschalgen haben, da sich Berisha bei den Römern noch nicht durchsetzen konnte. Laut italienischen Medien wollte Lazio Szoboszlai bereits diesen Monat verpflichten. Jedoch räumt Szoboszlai-Manager Matyas Esterhazy nun endgültig mit Wechsel-Gerüchten auf.

Der ehemalige Torhüter schloss in einem Interview jegliche Wechsel-Spekulationen im Jänner aus: “Das Interesse ist nicht neu, es gibt viele Vereine, die sich für Dominik interessieren. Aber wir haben eine Vision für eine Karriere, von der wir nicht abweichen wollen”. Auch der Transfer zu Red Bull Salzburg hätte man sich sehr gründlich überlegt, um die richtigen Schritte zu machen. “Die Jahre haben bewiesen, dass wir damals die richtige Entscheidung getroffen haben.”, so Esterhazy.

Zu der Frage nach einem konkreten Zeitpunkt, an welchem Szoboszlai Salzburg verlassen wird, meint sein Berater: “”Wenn er sich in dem Tempo weiterentwickelt wie bisher, kann es bald soweit sein. Wir werden den am besten geeigneten Moment wählen“. Ein Wechsel ist somit abhängig von der Entwicklung des ungarischen Fußballtalents.

(Red.)

Artikelbild: GEPA Pictures