VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: “Best of Peter Pacult”

via Sky Sport Austria

In Zeiten von Homeoffice und Social Distancing nutzen wir die Zeit sinnvoll und bringen euch ein paar “Wuchteln” aus dem Sky-Archiv in euer Wohnzimmer. In den vergangenen Jahren stellten sich unzählige Interviewpartner den Fragen der Sky-Reporter – nicht immer waren sie einer Meinung.



Peter Pacult war bei Interviews besonders gerne auf Konfrontationskurs. In seiner Zeit als Trainer kamen einige – nicht immer salonfähige – Sprüche zusammen. In unserem heutigen “Rückpass – Der Blick ins Archiv” haben wir seine besten Aussagen in einem Video zusammengefasst.