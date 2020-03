“Ruf mich an” mit Michael Huber

In der neuesten Ausgabe von “Ruf mich an” haben sich Die ABSTAUBER wieder durch die Telefonbücher der Tipico Bundesliga gewählt. Diesmal in der Leitung: Michael Huber vom TSV Hartberg. Trotz einer 1:5-Niederlage hatten die Steirer am Sonntag Grund zum Feiern, weil zugleich ein Platz in der Meistergruppe fixiert wurde.

Der Verteidiger verrät den Abstaubern, wie bei den Hartbergern die Feierlichkeiten aussahen und an welchem Ort auf der Rückfahrt von Pasching noch ein kurzer “Zwischenstopp” eingelegt wurde. Außerdem spricht Huber über das Hartberger Erfolgsgeheimnis, Trainer Markus Schopp, Ex-Verein SKN St. Pölten und darüber, warum er von einigen als der “Cristiano Ronaldo von Hartberg” bezeichnet wird.

Die ganze Folge gibt es auf www.dieabstauber.at