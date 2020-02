“Ruf mich an” mit Michael Svoboda

Die ABSTAUBER haben sich wieder durch die Telefonbücher der österreichischen Bundesliga gewählt. Dieses Mal am anderen Ende der Leitung: WSG Tirol-Spieler Michael Svoboda. Der defensive Mittelfeldspieler erzielte am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den Wolfsberger einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Am Ende gewann die WSG mit 2:0 gegen den WAC. Bei den ABSTAUBERn spricht der 21-Jährige u.a. über sein Leben in Tirol, über den “Major”, seinen auslaufenden Vertrag im Sommer und wie er zu einem möglichen Wechsel zu seinem Jugendklub Rapid Wien steht.

