Salzburg gegen LASK LIVE streamen

via

via Sky Sport Austria

Am Freitag startet die Tipico Bundesliga endlich in die Frühjahrssaison. Den Auftakt macht das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und dem LASK. So kannst du das Spiel live im TV verfolgen und live streamen.

Salzburg gegen LASK LIVE im TV und Stream

Wann? Anpfiff ist am Freitagabend um 19:00 Uhr.

Wo? Sky zeigt das Spiel zwischen Salzburg und LASK inklusive aller Vorberichte und Interviews ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD und auf Sky Go. Martin Konrad kommentiert das Spiel gemeinsam mit Sky Experte Walter Kogler, der als Co-Kommnetator fungiert.

Kein Sky-Abo? Mit Sky X kannst Du trotzdem live dabei sein und FC Red Bull Salzburg gegen LASK ganz bequem ohne langfristige Vertragsbindung streamen. Alle Infos zum Live-Stream bekommst Du hier.

Zudem gibt es alle fünf weiteren Spiele der 19. Runde in der Tipico Bundesliga live und exklusiv auf Sky Sport Austria HD.

Die 19. Runde der Tipico Bundesliga bei Sky:



Freitag, 14. Februar 2020



18:00

FC Red Bull Salzburg – LASK, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Walter Kogler

Samstag, 15. Februar 2020



16:00 Uhr

RZ Pellets WAC – TSV Prolactal Hartberg, Sky Sport Austria 2 HD

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg, Sky Sport Austria 3 HD

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Alfred Tatar, Manuel Ortlechner

Sonntag, 16. Februar 2020



13:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SV Mattersburg, Sky Sport Austria 2 HD

spusu SKN St. Pölten – FC Flyeralarm Admira, Sky Sport Austria 3 HD

16:30 Uhr

SK Rapid Wien – WSG Swarovski Tirol, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Anton Pfeffer, Walter Kogler

Bild: GEPA