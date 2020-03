Salzburg-Misere: Marsch sah Negativserie voraus

Den Bullen aus Salzburg wurden seit der Winterpause ordentlich die Hörner gestutzt. Auf nationaler, sowie internationaler Ebene kann die Truppe rund um Cheftrainer Marsch nicht an vergangene Leistungen anknüpfen. Doch Jesse Marsch und Sky-Experte Marc Janko hatten bereits seit der Niederlage gegen den LASK so eine Vorahnung.

14. Februar, 21:30Uhr, Red Bull Arena Salzburg: Nach 90 Spielminuten steht es 2:3 für den LASK Linz und besiegelt somit die erste Saisonniederlage von Red Bull Salzburg. Damit begann für die Bullen eine Negativserie, welche Jesse Marsch bereits nach der LASK-Niederlage kommen sah. Auf die Frage von Sky-Reporter Thomas Trukesitz “Erste Niederlage in der Bundesliga als Trainer. Wie geht es Ihnen damit?” mit der Antwort: “Es ist nicht die Letzte.”

Wusste Marsch bereits von akuten Problemen im Kader der Salzburger? Nach dem Abgang von den Offensivkräften Minamino und Haaland musste der Red Bull-Cheftrainer auf einigen Positionen rotieren. Nach der 3:1 Niederlage gegen den Tabellen-Achten SCR Altach sprach Jesse Marsch über die kommende Revanche Chance gegen den LASK im ÖFB-Halbfinale und über die Niederlage gegen die Linzer am 14. Februar: “Der Effekt dieser Niederlage war größer als ich gedacht habe!”, gab Marsch zu.

Im Frühjahr kassierte Red Bull Salzburg wettbewerbsübergreifend 14 Gegentore und holte in der Liga von möglichen 9 Punkten einen einzigen. Momentan liegen die Salzburger auf Rang zwei mit sechs Punkten Abstand zum Tabellenführer LASK und mit sechs Punkten Vorsprung auf den Dritten, Rapid Wien. In der Europa League konnte man sich zu Hause ein Unentschieden erkämpfen, was nach der 4:1 Niederlage in Frankfurt jedoch nicht für den Einzug in die nächste Runde reichte.

Janko prognostizierte mentale Verfassung

Auch Sky-Experte Marc Janko wusste um die mentalen Folgen der Niederlage gegen den LASK. In der Analyse nach dem Spiel betitelte er die Niederlage als einen “mentalen Nackenschlag” für Salzburg. Dass die mentale Verfassung Auswirkungen auf die kommenden Spiele haben wird wusste neben Janko auch Marsch. Nach der Niederlage in Altach beschrieb Salzburg-Coach Jesse Marsch die erste Einschätzung mit: “Unser Selbstvertrauen ist tief und es ist auch nicht gut, dass wir nur eine kurze Regeneration bis Donnerstag haben”.

