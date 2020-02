Sendeplätze: Hier seht ihr die 21. Runde der tipico Bundesliga live und exklusiv

Zwei Runden sind in der tipico Bundesliga vor der Punkteteilung noch zu spielen. Am Sonntag zeigt Sky alle Spiele der 21. Runde der Tipico Bundesliga ab 16:00 Uhr live und in der Konferenz. Mit Sky X kannst du alle Spiele einzeln und in der Konferenz bequem streamen – ohne lange Vertragsbindung.



Der FK Austria Wien muss beim SK Sturm gewinnen (live auf Sky Sport Austria 2 HD), um die Mini-Chance für die Meistergruppe zu wahren. Dafür darf jedoch der TSV Hartberg beim LASK (Sky Sport Austria 3 HD) keinen Punkt holen – ein Unentschieden reicht nämlich den Oststeirern für die Qualifikation zur Meistergruppe.

Der SK Rapid Wien empfängt in Hütteldorf den SV Mattersburg (Sky Sport Austria 4 HD), Altach muss auswärts bei Meister Salzburg (Sky Sport 12 HD) antreten. Der SKN St. Pölten geht in Wolfsberg (Sky Sport 13 HD) auf Punktejagd und beim Trainerdebüt von Neo-Coach Zvonimir Soldo hat die Admira die WSG Tirol (Sky Sport 8 HD) zu Gast.

Die Sendeplätze im Überblick

Die 21. Runde der Tipico Bundesliga bei Sky & mit dem Streamingdienst Sky X:



Sonntag, 1. März 2020



16:00 Uhr



SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien, Sky Sport Austria 2 HD

LASK – TSV Prolactal Hartberg, Sky Sport Austria 3 HD

SK Rapid Wien – SV Mattersburg, Sky Sport Austria 4 HD

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg, Sky Sport 12 HD

spusu SKN St. Pölten – RZ Pellets WAC, Sky Sport 13 HD

WSG Swarovski Tirol – FC Flyeralarm Admira, Sky Sport 8 HD

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Marc Janko, Alfred Tatar

