So reagieren die Vereine auf die Spielabsagen

Aufgrund des Coronavirus wurden die 23. und 24. Runde der tipico Bundesliga abgesagt! So reagieren die Vereine auf die Entscheidung:

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund: „Für die Mannschaft und das Trainerteam ergibt sich eine Situation, die es in dieser Form noch nie gab. In einer eigentlich sehr intensiven Phase der Meisterschaft gilt es jetzt, etwas andere Trainingsschwerpunkte zu setzen, ehe es in die entscheidenden Runden geht.“

Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter: „Aufgrund der behördlichen Vorgaben ist diese Entscheidung die derzeit wohl sinnvollste Maßnahme. Geisterspiele sind weder aus sportlicher noch aus wirtschaftlicher Sicht eine gute Lösung. Deshalb hoffen wir, dass sich in ein paar Wochen die Möglichkeit ergibt, diese beiden Matches unter gewohnten Bedingungen, also mit entsprechender Fanunterstützung, nachzutragen.“

Austria-Vorstand Markus Kraetschmer: „Wir haben diese Thematik ja bereits vergangene Woche in der Klubkonferenz sehr ausführlich besprochen. Natürlich ist die Gesundheit immer das Wichtigste und deswegen ist die Verschiebung eine sehr vernünftige Entscheidung. Alles stellt natürlich eine große Herausforderung dar, aber es ist besser so, denn es gibt jetzt ja noch terminliche Möglichkeiten, um diese Spiele zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. Und das dann hoffentlich wieder mit Zuschauern in den Stadien.“

Rapid.Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: „Gesundheit geht vor und das Wohl der Rapid-Gemeinschaft steht an oberster Stelle. Die Vorgaben der Behörden sind daher umzusetzen. Unsere Spiele möchten wir natürlich vor gewohnt großem Publikum austragen, weshalb wir dafür plädieren, die kommenden Spielbegegnungen aller Bundesligisten auf Ersatztermine im April und Mai zu verschieben in der Hoffnung, dass sich die Situation bis dahin gebessert hat“.

Mattersburg-Trainer Franz Ponweiser: “Wir trainieren ganz normal weiter und passen den Trainingsplan natürlich in Bezug auf die aktuelle Lage an. Wir haben am Freitag ein Testspiel gegen Lafnitz und danach spielen wir gegen Hartberg.”

