Sturm dreht Testspiel gegen Blau-Weiß Linz

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat sein Testspiel gegen Zweitligist FC Blau-Weiß Linz mit 2:1 für sich entschieden. Fabian Schubert (15.) brachte die Oberösterreicher in Führung, doch Anastasios Avlonitis (27.) und Jakob Jantscher (61.) drehten das Spiel zugunsten des Bundesligisten.

SK Puntigamer Sturm Graz – Blau-Weiß Linz 2:1 (1:1)

Trainingszentrum Messendorf (Kunstrasen), 11. Jänner 2020, 14:00 Uhr, 500 Zuschauer

Tore: 0:1 Schubert (15. Minute), 1:1 Avlonitis (27.), 2:1 Jantscher (61.)

SK Sturm: Siebenhandl (46. Schützenauer); Sakic, Donkor (53. Geyrhofer), Avlonitis, Ferk, Schrammel; Shabanhaxhaj (46. Jantscher), T. Koch (71. Ljubic), Leitgeb (46. Dominguez), Röcher (46. Despodov/71. Despodov); Huspek (54. Kiteishvili)

BW Linz (Startformation): Schmid; Mitrovic, Tursch, Gasperlmair, Schubert, Brandner, Filip, Grasegger, Jelisic, Messing, Surdanovic

Nestor El Maestro: “Dieses Spiel war eine vernünftige Einheit. Die Intensität war in Ordnung. In den ersten Testspielen, geht es vor allem darum. Wenn man was kritisieren könnte, dann ist es die Chancenauswertung. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch zu früh.”

Artikelbild: GEPA