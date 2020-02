Sturm Graz: Pressegespräch mit Jauk und Kreissl

via

via Sky Sport Austria

Aufregung beim SK Sturm Graz am Montag! Präsident Christian Jauk bestätigte bei “Dein Verein” (die ganze Sendung zum NACHSEHEN) den Abschied von Geschäftsführer Sport, Günter Kreissl, mit Saisonende: “Das hat Günter selbst schon in einigen Interviews angedeutet – und ich kann das so bestätigen.”

Kreissl konterte daraufhin in der “Kleinen Zeitung”: “Es gibt klare Tendenzen, aber ich kann meinen Abgang nicht bestätigen.” Kreissl weiters: “Es ist nichts verschriftlicht und es gibt bisher keine gegenseitige Abstimmung. Ich halte das Verhalten des Präsidenten für unprofessionell.”

Jauk und Kreissl werden am Dienstagnachmittag bei einem gemeinsamen Pressegespräch wohl Auskunft zu der Causa geben. Dazu hat der SK Sturm Graz den um 11.30 Uhr angepeilten Pressetermin im Trainingszentrum Messendorf auf 16.00 Uhr verschoben. Am Montagabend scheinen sich die beiden bei einem Bier bereits ausgesprochen zu haben.

Artikelbild: Twitter (@SKSturm)