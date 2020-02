Sturm-Neuzugänge Friesenbichler und Jäger wollen durchstarten

Am heutigen Sonntag darf auch der SK Sturm Graz in die Frühjahrssaison starten. Die Grazer empfangen in der 19. Runde der tipico Bundesliga den SV Mattersburg (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – monatlich kündbar) in der Merkur Arena.

Das Team von Coach Nestor El Maestro hat mit Personalsorgen zu kämpfen: Juan Dominguez, Stefan Hierländer, Otar Kiteishvili und Ivan Ljubic werden wegen Sperren nicht mit von der Partie sein. Kiril Despodow und Isaac Donkor fehlen aufgrund von Verletzungen.

Die beiden Neuzugänge Lukas Jäger und Kevin Friesenbichler sollen bei den Grazern für frischen Wind im defensiven Mittelfeld bzw. im Angriff sorgen. Im Sky-Interview plaudern die “Neuen” u.a. über ihre letzten Stationen und das bittere Cup-Aus gegen den LASK im Viertelfinale.