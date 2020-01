via

via Sky Sport Austria

(APA) – Tobias Koch wird in der kommenden Frühjahrssaison nicht nur für Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga im Einsatz sein. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wird als Kooperationsspieler auch für Zweitligist SV Lafnitz Spielminuten sammeln. Koch ist seit zwei Saisonen fixer Bestandteil des Sturm-Kaders, zum Zug kam er im Oberhaus bisher nur am 14. April 2019 im Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg.

Artikelbild: GEPA