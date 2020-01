Testspiele: Rapid mit Test-Doppelpack, WAC und LASK gewinnen

Die zweite Saisonhälfte der tipico Bundesliga steht vor der Tür. Die Mannschaften bereiten sich eifrig auf den Auftakt am 14.02.2020 vor. In diversen Testspielen wird getüftelt und gewechselt. Das gelingt manchmal und manchmal nicht.

Bereits vor einem Jahr kam es in Belek, fast auf den Tag genau, zur Begegnung unserer Mannschaft mit dem Odense BK: Damals mussten wir uns im Kräftemessen im Rahmen unseres Trainingslagers mit 2:5 geschlagen geben (Tore durch Stefan Schwab und Christoph Knasmüllner).

Nun duellierte sich Rapid wiederum mit dem dänischen Erstligist, zugleich war es nur das erste von gleich zwei Testspielen hintereinander. Der grün-weiße 30-Mann-Kader ermöglicht es – neben der Ansetzung – direkt im Anschluss gegen Vojvodina Novi Sad anzutreten. Zurück zum ersten Aufeinandertreffen, wo sich im Vergleich zum Vorjahr nicht nur die Teams, sondern auch das Wetter verändert hatte. Denn während es am ersten vollen Trainingstag am Dienstag noch regnete, stellten sich zum Testspiel-Doppel nun Sonnenschein und beste Bedingungen ein.

Für die erste Begegnung lief Rapid in absoluter Bestbesetzung auf, mit dabei auch wieder die im Herbst noch im Aufbau befindlichen Dalibor Velimirovic und sowieso Koya Kitagawa, der im letzten Meisterschaftsspiel sein Comeback gab. Gegen die dicht gestaffelten Reihen von Odense war es in Hälfte Eins zwar nicht leicht, durchzukommen, aber da und dort gelang es uns: Taxi Fountas mit einem Heber übers Gehäuse (18.), dann schickte Velimirovic unseren Stürmer mit einem guten Pass in den Strafraum, aber leider Abseits. Die beste Möglichkeit fand Christoph Knasmüllner vor, der nach einem Angriff aus kurzer Distanz in die Arme von Tormann Christensen lenkte (32.). Immer wieder versuchten wir, mittels gewohnt schnellem Überbrücken des Mittelfelds einander in Szene zu setzen, doch die guten Ansätze wurden meist abgeblockt. Weil auch bei uns in der Defensive alles stabil blieb, ging es mit 0:0 in die Pause.

Aus dieser kam Grün-Weiß ohne Wechsel zurück. Dafür der Kontrahent etwas auf: Nach einem Eckball kam Hallstrom per Flachschuss zur ersten wirklichen Gelegenheit, setzte diese gute Chance aber an unserem Tor vorbei (52.). Im Gegenzug prüfte einmal mehr Fountas den gegnerischen Torwart, sein Versuch im Strafraum wurde von Goalie Christensen aber mit dem Fuß noch abgewehrt (62.). In dieser Phase legte die über die gesamte Spielzeit kurzweilige Begegnung an Tempo zu, wieder eine Gelegenheit von Odense, die aber Richard Strebinger vereitelte (62.). Vor der Rapid-Viertelstunde verzog noch Laursen in unserem Strafraum (70.). Weil auch die grün-weißen Angriffsbemühungen nicht mehr in eine absolut konkrete Torchance mündeten, endete die Begegnung ausgeglichen mit 0:0.