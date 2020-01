Testspiele: Rapid remisiert gegen Zweitligist – LASK und Altach verlieren

via

via Sky Sport Austria

Rapid Wien – FAC 2:2 (0:1) . Tore: Günes (17.), Sahanek (46.); Murg (50.), Savic (89.)

Der SK Rapid Wien kommt im Testspiel gegen Zweitligist FAC nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Tolga Günes brachte die Florisdorfer in Führung. Nach Seitenwechsel erhöhte Marco Sahanek auf 2:0. Thomas Murg und der erst 18- Jährige Dragoljub Savic bewahrten den Rekordmeister vor einer Niederlage.

LASK – ZSKA Moskau 1:2 (0:1). LASK-Tor: Balic (60.)

Der LASK musste sich in einem Testspiel gegen ZSKA Moskau mit 1:2 geschlagen geben. Nikola Vlasic brachte die Russen in Führung. LASK-Neuzugang Husein Balic glich in der 60. Minute aus. Den Schlusspunkt setzte abermals Nikola Vlasic.

Altach – 1. FC Saarbrücken 0:1 (0:0)

Auch der SCR Altach verlor sein Testspiel am Samstag. Die Rheindorfer unterlagen dem deutschen Regionalligisten 1. FC Saarbrücken mit 0:1.

Salzburg – Zenit St. Petersburg 6:3 (3:0). Salzburg-Tore: Berisha (5., Elfmeter), Ramalho (33.), Hwang (35.), Adeyemi (63.), Pokorny (80.), Koita (93.)

Der Tabellenführer der Tipico Bundesliga Red Bull Salzburg setzte sich in einem trefferreichen Spiel gegen den russischen Champions-League-Teilnehmer Zenit St. Petersburg mit 6:3 durch. Das Match wurde über 120 Minuten ausgetragen.

Bild: GEPA