Tor-Debütant und “Ball-Eroberer” Svoboda als “Mann des Spiels”

Innsbruck – Erleichterung bei der WSG Tirol nach dem überraschenden 2:0-Heimsieg gegen den WAC. Nach sieben Liga-Niederlagen am Stück und dem Aus im Cup gegen Lustenau konnte das Tabellenschlusslicht endlich wieder ein Erfolsgerlebnis verbuchen.

“Mann des Spiels” war Michael Svoboda, der in seinem 20. Einsatz sein erstes Bundesliga-Tor erzielt und seinen ersten Assist in einem Bundesliga-Spiel geliefert hat.

Der 21-Jährige Svoboda, der im Herbst noch Stammspieler war und gegen Wolfsberg nur durch die Sperre von Lukas Grgic in die Startelf gerutscht ist, schraubte sich mit seinen 1,95-Metern nach einer Ecke von Florian Rieder am höchsten und köpfte den Ball zur Führung ins Tor (34.).

Mit 3 Abschlüssen war Svoboda laut Daten-Dienst “Opta” gemeinsam mit Zlatko Dedic der torgefährlichste Wattener in diesem Spiel.

Das 2:0 leitete der Wiener, der bereits im Aufstiegsjahr in der 2. Liga für Wattens debütierte und im Sommer 2018 in Stadlau entdeckt wurde, mit einer Balleroberung gegen Milos Jojic und einem schönen Pass in die Tiefe auf Torschütze Dedic ein (43.).

Mit insgesamt 10 Ballgewinnen war Svoboda in dieser Wertung der Topspieler an diesem Abend in Innsbruck.

Svoboda im Interview:

“Die drei Punkte waren wichtig, wir waren effektiv”, freute sich Svoboda im Sky-Interview über den mannschaftlichen Erfolg.

Nach der Pause wurde der Druck des WAC immer größer. “Gott sei Dank ist das Spiel nicht mehr gekippt, wir sind nervös geworden.” Ein starker Ferdinand Oswald im Tor bewahrte die Tiroler vor einem Gegentor.

So schaffte es die WSG erstmals seit dem 26. Oktober 2019 (3:2 bei der Austria) drei Punkte zu holen und erst zum zweiten Mal in dieser Saison zu Null zu spielen. Dazu war es der erst zweite “Heimsieg” in dieser Saison im Ausweichstadion in Innsbruck.

Mit diesem Sieg hat das Schlusslicht punktemäßig zum Vorletzten Admira aufgeschlossen und bleibt nur wegen des schwächeren Torverhältnisses auf dem letzten Platz.

