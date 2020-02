via

via Sky Sport Austria

Valerien Ismael ist Trainer des Monats Dezember in der Tipico Bundesliga! Der LASK-Coach setzt sich im Voting auf www.skysportaward.at gegen Jesse Marsch, Markus Schopp und Alex Pastoor durch.

Die Oberösterreicher blieben im Dezember bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Salzburg dran und schafften in der Europa Leaguen sensationell den Aufstieg in die K.O.-Runde!