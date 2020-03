Verdacht auf ‘Covid-19’ bei Altach-Spieler

via

Der Coronavirus bestimmt das aktuelle Tagesgeschehen in Österreich und der Welt. Nun dürfte der Virus auch die Tipico Bundesliga erreicht haben. Altach-Spieler Jan Zwischenbrugger ist aktuell mit Verdacht auf Covid-19 unter Quarantäne. Das gab die Bundesliga in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag bekannt.

Der torgefährliche Abwehrspieler wurde von der obersten Gesundheitsbehörde Vorarlbergs als Vorsichtsmaßnahme für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt, da er privat Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Der 29-Jährige selbst, der am Donnerstag von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurde, zeigt keine Symptome und fühlt sich gesund. Deshalb musste er bisher auch keinen Test machen. Laut Auskunft der Gesundheitsbehörde sind darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen erforderlich und hat die Sache auf die weiteren Spieler und Betreuer des Clubs auch keine Auswirkungen. “In Zeiten wie diesen verstehen wir die Vorsichtsmaßnahme natürlich und sind laufend mit den Gesundheitsbehörden in Kontakt. Jan Zwischenbruggers Ausfall schmerzt natürlich, aber vom sportlichen Gesichtspunkt her musst du mit Ausfällen aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten ohnehin immer umgehen können”, sagte Altach-Geschäftsführer Christoph Längle. Torschütze gegen Salzburg

Am Montag durfte sich Zwischenbrugger beim 3:2-Heimsieg über Salzburg noch über den zwischenzeitlichen Treffer zum 3:1 freuen.

Der Treffer zum 3:1 im VIDEO

Die Altacher treffen am Samstagnachmittag auswärts auf die Admira.

Spiele aktuell nicht in Gefahr

Aktuell werden die Spiele des SCR Altach sowie der gesamten Tipico Bundesliga und der 2. Liga weiterhin wie geplant durchgeführt. Die Österreichische Fußball-Bundesliga steht zur Thematik mit den Behörden sowie allen Klubs laufend in Kontakt und wird weiterhin umsichtig handeln.

