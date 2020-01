VIDEO-Highlights: Das ist Salzburgs nächster Super-Stürmer

Marc Janko, Sadio Mane, Jonatan Soriano, Munas Dabbur, Erling Braut Haaland – eer ist der nächste Super-Stürmer des FC Red Bull Salzburg? In diese Rolle könnte der 17-jährige Karim Adeyemi schlüpfen. Der Deutsche gilt als nächster Rohdiamant in den Reihen der “Bullen”. Im Video von “Laola1.at” seht ihr seine besten und sehenswertesten Szenen!

Bislang kam der gebürtige Münchner für den FC Liefering in der 2. Liga zum Einsatz. Seine Statistiken bestätigen das große Talent: Acht Tore und sieben Assists in 13 Meisterschaftsspielen in dieser Saison. Dazu drei Tore und drei Assists in der UEFA Youth League.

Im Frühjahr soll Adeyemi seine ersten Schritte in der tipico Bundesliga setzen. Die Salzburger beförderten den Stürmer zu einem fixen Bestandteil der “A-Bullen” und scheinen großes Vertrauen in den DFB-U17-Teamspieler haben. Im November soll es sogar eine Anfrage des FC Barcelona für Adeyemi gegeben haben. Die Salzburger lehnten das Angebot jedoch ab.

Adeyemi startete seine Karriere in der Jugend von Bayern München, wechselte im Sommer 2012 in den Nachwuchs von Unterhaching. Dort beeindruckte er die Scouts der Salzburger so sehr, dass der österreichische Serienmeister im Sommer 2018 über drei Millionen Euro für das Talent bezahlte. Ein Deal, der sich für Salzburg wohl auszahlen wird. Mittlerweile liegt der Marktwert von Adeyemi laut “transfermarkt.at” bei 7,5 Millionen Euro.