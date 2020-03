VIDEO: Rückpass – Der Blick ins Archiv: “Franco Fodas Meister-Versprechen”

Aktuell steht die gesamte Fußballwelt still. Anlass genug, um die Tiefen des Sky-Archivs nach historischen Fußball-Momenten zu durchforsten. Den Anfang unseres “Rückpass – Der Blick ins Archiv” macht ein ganz besonderer Moment des heutigen Teamchefs Franco Foda.

Wir erinnern uns zurück an den 24. Mai 2011. Ein Tag, den kein Sturm-Anhänger so schnell vergessen wird. Sturm Graz fixiert den dritten Meistertitel in der Vereinshistorie. Bierduschen und Ähnliches ist man bei Meisterfeiern schon gewöhnt. Doch das, was dem damaligen Trainer widerfährt, bleibt bis heute einzigartig. Aber wie heißt es so schön – versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen.