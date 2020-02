Vucenovic von SKN St. Pölten zu slowakischem Club Sered

via

Aleksandar Vucenovic verlässt den SKN St. Pölten und wechselt in die höchste slowakische Liga zu SKF Sered. Das gab der niederösterreichische Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige brachte es für den SKN auf 18 Einsätze in der Profi-Mannschaft und erzielte dabei zwei Tore.

„Für Aleks hat sich die Möglichkeit ergeben sich sportlich zu verändern, diesem Wunsch sind wir letztendlich auch nachgekommen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft, er wird aber jederzeit ein gern gesehener Gast in der NV Arena sein“, kommentiert SKN-Sportkoordinator Marcel Ketelaer den Abgang.

