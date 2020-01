WAC holt Milos Jojic von Basaksehir

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Bundesligist WAC hat den 27-jährigen Serben Milos Jojic leihweise bis Saisonende von Istanbul Basaksehir unter Vertrag genommen.

Der zentrale Mittelfeldmann spielte vor seinem Engagement in der Türkei unter anderem für Partizan Belgrad, Borussia Dortmund und den 1. FC Köln und brachte es in der deutschen Bundesliga auf zwölf Tore und zehn Assists in 79 Einsätzen.

Mal was Andres: Herzlich Willkommen im Lavanttal @MilosJojic14 https://t.co/ImeUwAeslP — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) January 29, 2020

(APA)

Artikelbild: GETTY Images