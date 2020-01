WSG Tirol verpflichtete 28-jährigen Ex-Rapidler Petsos

Thanos Petsos ist zurück in der Fußball-Bundesliga.

Der Ex-Rapidler unterzeichnete am Freitag bei Aufsteiger WSG Tirol einen vorerst bis Saisonende gültigen Vertrag. Der 28-jährige Mittelfeldspieler war nach dem Ende seines Engagements bei Werder Bremen seit Sommer vereinslos. Für die Tiroler soll der Deutsch-Grieche trotzdem zu einem Trumpf im Kampf um den Ligaverbleib werden.

“Wir erwarten uns, dass er seine Klasse und Erfahrung bei uns einbringt und uns so hilft, unser Saisonziel, den Klassenerhalt, zu schaffen”, sagte Sportdirektor Stefan Köck. Coach Thomas Silberberger hält ebenfalls große Stücke auf Petsos. “Thanos ist eine super Verstärkung für uns. Alleine sein Werdegang spricht für sich. Er ist in einem sehr guten Fußballer-Alter und wird bei uns eine tragende Rolle einnehmen, somit zum Erreichen unserer Ziele beitragen”, erläuterte der 46-Jährige.

Mit Petsos, der in Deutschland auch bei Kaiserslautern, Fürth und Leverkusen Erfahrungen sammelte, reisen die Tiroler am Sonntag ins Trainingslager nach Campoamor in Spanien.

(APA)

Artikelbild: GEPA Pictures