Die ersten Aufstellungen der neuen Bundesliga-Saison sind da: So starten der LASK und der GAK in das Auftaktspiel.

Die Linzer plagen Personalsorgen in der Offensive, der Kreuzbandriss des in der Sommerpause vom Auftaktgegner aus Graz nach Oberösterreich gewechselten Neo-Stürmers Ramiz Harakaté wiegt schwer. Die Grazer wittern ihre Chance, zum Start in Linz etwas Zählbares mitzunehmen. „Den Druck haben nicht wir“, betonte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer.

Aufstellung LASK

Aufstellung GAK

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