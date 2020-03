Ab 2021/22: Neue Anstoßzeiten in der Deutschen Bundesliga

via

via Sky Sport Austria

Ab der Saison 2021/22 gibt es für die Bundesliga sonntags neue Anstoßzeiten: Dann wird zehnmal am Sonntagabend um 19:30 Uhr gespielt.

Das gab Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Dienstag bekannt.

Sonntagabend ersetzt Montagabend

“Das ist mit allen Klubs besprochen und wurde auch von allen akzeptiert”, sagte er. Die Sonntagabend-Termine ersetzen den ungeliebten Fan-Termin am Montagabend (20:30 Uhr) und den für Amateure ungünstigen Termin am Sonntagmittag (13:30 Uhr), die in den vergangenen Spielzeiten je fünfmal im Spielplan standen.

Statt der fünf Bundesliga-Partien am Sonntag um 13:30 und der fünf Begegnungen am Montag um 20:30 Uhr werden zehn Spiele am Sonntagabend um 19.30 Uhr stattfinden. Das zweite Sonntagsspiel wird um 17:30 Uhr statt um 18:00 Uhr angepfiffen.

2. Bundesliga samstags um 20:30 Uhr

Das Zweitliga-Topspiel steht am Samstag um 20:30 Uhr statt am Montag auf dem Programm, die weiteren Zweitliga-Begegnungen am Samstag werden eine halbe Stunde später als bisher um 13:30 Uhr angepfiffen.

Zudem werden am vorletzten Spieltag nicht mehr wie bisher alle Bundesliga-Partien parallel stattfinden, der Spieltag wird “normal” mit unterschiedlichen Anstoßzeiten ausgetragen.

(SID)

Bild: Getty Images