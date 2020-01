Alcacer vor Wechsel zu Villarreal

via

Der spanische Nationalstürmer Paco Alcacer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht nun offenbar doch vor einer Rückkehr in seine Heimat.

Nachdem in dieser Woche der Wechsel zum FC Valencia geplatzt war, soll der 28-Jährige zum FC Villarreal gehen. Das berichtet das Fachmagazin kicker, zuvor hatten dies in Spanien die Sporttageszeitung Marca und der Radiosender Cadena Ser vermeldet.

Alcacer spielte zuletzt in den Planungen von BVB-Coach Lucien Favre keine Rolle mehr, auch weil Dortmund in der Winterpause mit dem 19-jährigen Norweger Erling Haaland einen Volltreffer gelandet hatte.

Sollte der Wechsel ins gut 60 km nördlich von Valencia gelegene Villarreal klappen, könnte auch die Personalie Emre Can wieder Fahrt aufnehmen. Mit dem 26 Jahre alten Nationalspieler von Juventus Turin stand Dortmund zuletzt in Verhandlungen. Nach Bild-Angaben will sich der BVB aber erst von Alcacer trennen, um genug Geld für eine Verpflichtung Cans zu haben.

