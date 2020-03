Auch Revierderby Dortmund gegen Schalke ohne Zuschauer

Auch das Revierderby in der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am kommenden Samstag soll ohne Zuschauer stattfinden. Das entschied die Stadt Dortmund wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus am Dienstag.

Kurz davor war bereits von der Stadt Mönchengladbach entschieden worden, dass das Nachtragsspiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Es wird erwartet, dass kurzfristig auch weitere Kommunen in Nordrhein-Westfalen entsprechende Entscheidungen treffen.

Dies sehe der Erlass des Landesgesundheitsministers vor, der den Städten keinen Ermessensspielraum mehr lasse, sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau. Deutschlands Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte angeregt, Veranstaltungen ab einer Größe von 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen.

Artikelbild: Getty